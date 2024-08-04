مقتل جندي ومواطن وإصابة ثالث.. بيان هام للجنة الأمنية في العاصمة عدن

الأحد 04 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعلنت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن مقتل جندي في شرطة العريش بعيار ناري في جولة الرحاب ووفاة مواطن متأثراً بضيق التنفس وإصابة آخر بطلق ناري خلال محاولات إثارة شغب وفوضى من قبل مندسين في مظاهرة في خورمكسر التي طالبت بالكشف عن مصير المقدم علي عشال الجعدني، امس السبت.

اللجنة الأمنية اكدت في بيان -اطلع عليه محرر مأرب برس- وقوفها بجانب القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية عشال ومع حق التظاهر السلمي.

وحذرت في ذات الوقت من محاولات استغلال تلك التظاهرات لإثارة الفوضى واستهداف رجال الأمن وأنها ستتعامل بحزم مع محاولات زعزعة الأمن والاستقرار.

كما اكدت استمرار التحقيق بقضية عشال لكشف مصيره ومتابعة وضبط كل المتهمين والفارين من العدالة خارج اليمن عبر الشرطة الدولية "الإنتربول".

وأصيب عدد من المتظاهرين مساء السبت، برصاص تشكيلات مسلحة تابعة للانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وتعرض المحتجون لاطلاق نار عشوائي اثناء مشاركتهم في مليونية "عشال"، وذلك في محاولة لتفريقهم.

واستطاعت حشود كبيرة من المتظاهرين من الوصول إلى ساحة العروض في مديرية خور مكسر للمشاركة في المليونية على الرغم من القوات التابعة للانتقالي منعهم.