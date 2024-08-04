بريطانيا تؤكد استهداف سفينة بصاروخ قرب عدن

الأحد 04 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_خاص

عدد القراءات 200

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أمس السبت، إن سفينة تجارية تعرضت لقصف بصاروخ على بعد 125 ميلاً بحرياً شرقي ميناء عدن ، "لكن لم تلاحظ حرائق أو تسرب مياه (إلى داخل السفينة) أو تسرب للنفط"، وأضافتا أن السفينة تبحر باتجاه الميناء التالي.

وأشارت تقارير سابقة من هيئة عمليات التجارة وأمبري إلى أن السفينة ربما تعرضت لهجوم لم يعرف سببه مما أدى إلى نشوب حريق محتمل على متنها. وذكرت الهيئة وأمبري في إشعارين أنه لم تقع إصابات وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

"وول ستريت" تبحث عن علامات لما سيحدث بعد بداية أغسطس الصعبة قصص اقتصادية وول ستريت"وول ستريت" تبحث عن علامات لما سيحدث بعد بداية أغسطس الصعبة وقالت الهيئة إن هذه السفينة هي نفسها التي تعرضت لواقعة في وقت سابق على بعد 170 ميلا بحريا شرقي عدن والتي أشارت لها باسم جروتون.

وقالت أمبري أيضا إنها تلقت بلاغا عن الواقعة، وإن تقديراتها "تشير إلى أن السفينة قد استهدفت في وقت سابق اليوم وأبلغت عن انفجار قريب"