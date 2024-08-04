مقتل ضابط في قوات العمالقة في محافظة لحج ..ومصادر تكشف التفاصيل

الأحد 04 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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اغتيل ضابط في قوات العمالقة السلفية المدعومة من السعودية والإمارات، عصر السبت، في انفجار عبوة ناسفة في محافظة لحج.

وأفاد المركز الإعلامي لقوات العمالقة مساء السبت، بأن النقيب، سلطان بجاش الصبيحي، قتل إثر إصابته بتفجير استهدف سيارة في منطقة الفيوش بمحافظة لحج .

وحسب المركز التابع لقوات العمالقة السلفية، فإن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة النقيب الصبيحي، وهو أحد ضباط الفرقة الثانية عمالقة، ما أدت إلى وفاته.

ونعى قائد ألوية العمالقة، عبدالرحمن المحرمي، المعروف بـ"أبي زرعة"، وهو عضو في المجلس الرئاسي اليمني، الصبيحي، مؤكدا أنه كان مثالا في الانضباط والشجاعة والإقدام