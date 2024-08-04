آخر الاخبار

حزب الله يشعل الحرب و يعلن قصف إسرائيل بعشرات الصواريخ القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخا ومنصة إطلاق للحوثيين دول عربية وغربية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا معلومات استخباراتية تكشف عن مهمة الضباط الروس الذين تم نشرهم مؤخراً في اليمن لمساعدة الحوثيين صنعاء..مليشيات الحوثي تغلق عدداً من المطاعم وتقتاد بعض مُلاكها إلى المعتقلات حماس تصدر بيانا هاماً بشأن خلافة اسماعيل هنية في رئاسة الحركة تنديدا باغتيال هنية..مدينة مأرب تحتضن المسيرة النسوية الأكبر في تاريخيها أحمد علي عبدالله صالح يعلق على قرار رفع العقوبات التي كانت قد فُرضت عليه ووالده منذ نحو 10 سنوات شبكة حقوقية تتهم قيادياً حوثياً بارتكاب جرائم واختطاف عدد من الفنانين والفنانات تعرف على افضل طريقة فعّالة لوقاية أطفالك من السُّمنة

حزب الله يشعل الحرب و يعلن قصف إسرائيل بعشرات الصواريخ

الأحد 04 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات
عدد القراءات 50

 

 

أعلن «حزب الله ليل السبت و-الأحد قصف شمال اسرائيل «بعشرات صواريخ الكاتيوشا» رداً على قصف اسرائيلي أصاب مدنيين في جنوب لبنان، في وقت تزداد فيه المخاوف من اندلاع حرب بين الحزب واسرائيل وسط توتر إقليمي.

وقال الحزب في بيان إنه «رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية...

خصوصاً الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين»، قام بقصف منطقة جديدة وهي «بيت هلل» في شمال اسرائيل «بعشرات صواريخ الكاتيوشا».

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت في وقت سابق السبت عن جرح «ستة مدنيين» بقصف اسرائيلي في جنوب لبنان.

إقراء أيضاً
دول عربية وغربية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا
حماس تصدر بيانا هاماً بشأن خلافة اسماعيل هنية في رئاسة الحركة
خالد مشعل يقصف تل أبيب بتصريحات نارية: القدس قبلتنا ولا مكان للصهاينة في فلسطين
لماذا عاد الوفد الإسرائيلي من القاهرة بعد وصوله بوقت قصير؟ يديعوت احرونوت تكشف ال
رواية جديدة للحرس الثوري الإيراني حول كيفية اغتيال هنية
الكشف عن ''العملاء'' الإيرانيين الذين استأجرهم الموساد الإسرائيلي وزرعوا العبوة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول