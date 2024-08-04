حزب الله يشعل الحرب و يعلن قصف إسرائيل بعشرات الصواريخ

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أعلن «حزب الله ليل السبت و-الأحد قصف شمال اسرائيل «بعشرات صواريخ الكاتيوشا» رداً على قصف اسرائيلي أصاب مدنيين في جنوب لبنان، في وقت تزداد فيه المخاوف من اندلاع حرب بين الحزب واسرائيل وسط توتر إقليمي.
وقال الحزب في بيان إنه «رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية...
خصوصاً الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين»، قام بقصف منطقة جديدة وهي «بيت هلل» في شمال اسرائيل «بعشرات صواريخ الكاتيوشا».
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت في وقت سابق السبت عن جرح «ستة مدنيين» بقصف اسرائيلي في جنوب لبنان.