القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخا ومنصة إطلاق للحوثيين

الأحد 04 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء السبت، تدمير صاروخ ومنصة إطلاق للحوثيين ، ضمن العمليات العسكرية التي تنفذها واشنطن ردا على هجمات الحركة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي.

وقالت القيادة المركزية في تحديث عبر منصة "إكس"، إن قواتها "نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير صاروخ ومنصة إطلاق تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في المنطقة التي يسيطرون عليها في اليمن"،

وأضافت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وحسب البيان "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا".

ويأتي الإعلان الأمريكي بعد أيام من إعلان القيادة المركزية، يوم الخميس قبل الماضي (25 يوليو الماضي)، تدمير منصة لإطلاق الطائرات المُسيرة