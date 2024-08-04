حماس تصدر بيانا هاماً بشأن خلافة اسماعيل هنية في رئاسة الحركة

الأحد 04 أغسطس-آب 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، أن مؤسساتها التنفيذية وأطرها الشورية باشرت عملية التشاور لاختيار رئيس جديد للحركة خلفاً للزعيم الراحل إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان: إن “قيادة الحركة باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة”.

وأضافت في بيانها: أن “مؤسسات الحركة التنفيذية وأطرها الشورية تواصل أعمالها.. وستبادر الحركة إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها”

كما أكدت أن ما “تتداوله بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، لا أساس له من الصحة”.

وشددت على أن “اغتيال الأخ المجاهد إسماعيل هنية لن يزيد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إلا قوة وإصرارا على مواصلة طريقه ونهجه، موضحةً أن “الحركة تمتاز بمؤسسيتها العالية، وشوريتها الراسخة التي عكستها الوقائع والأحداث خلال العقود الماضية التي شهدت استشهاد عدد من قياداتها، إذ كانت تسارع إلى اختيار بدائل عنهم وفق لوائح وأنظمة الحركة”.

والأربعاء الماضي، أعلنت حركة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران، مما عزز مخاوف توسع الصراع في المنطقة المضطربة بالفعل بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتفاقم الصراع في لبنان.

وقالت الحركة في بيان إن هنية “قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قتل بواسطة “مقذوف قصير المدى” أطلق على مقر إقامته في طهران.