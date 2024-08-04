حماس تصدر بيانا هاماً بشأن خلافة اسماعيل هنية في رئاسة الحركة تنديدا باغتيال هنية..مدينة مأرب تحتضن المسيرة النسوية الأكبر في تاريخيها أحمد علي عبدالله صالح يعلق على قرار رفع العقوبات التي كانت قد فُرضت عليه ووالده منذ نحو 10 سنوات شبكة حقوقية تتهم قيادياً حوثياً بارتكاب جرائم واختطاف عدد من الفنانين والفنانات تعرف على افضل طريقة فعّالة لوقاية أطفالك من السُّمنة ولي العهد السعودي: ملف استضافة مونديال 2034 يجسد النهضة السعودية التي تعد الأكثر جذبا للسياح على مستوى العالم للمرة الأولى في تاريخه.. المغرب يفاجئ العالم ويصعد الى نصف نهائي أولمبياد باريس خالد مشعل يقصف تل أبيب بتصريحات نارية: القدس قبلتنا ولا مكان للصهاينة في فلسطين تركيا تفاجئ الغرب والعالم بصادرات قياسية خلال الشهر الماضي بـ22.5 مليار دولار لماذا عاد الوفد الإسرائيلي من القاهرة بعد وصوله بوقت قصير؟ يديعوت احرونوت تكشف التفاصيل
شهدت مدينة مأرب اليوم السبت، مسيرة نسائية هي الأكبر في تاريخها تنديدا بجرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المجاهد إسماعيل هنية.
ونددت الآلاف من النساء في المسيرة التي جابت شوارع مدينة مأرب بأستمرار المذابح الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 10 أشهر.
المشاركات في المسيرة عبّرن ايضاً بشدة عن إدانتهن الشديدة لجريمة الاغتيال البشعة التي طالت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في قلب طهران الاربعاء الماضي.
وطالبت المسيرة النسوية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم القتل الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الأشقاء في الاراضي الفلسطينية المحتلة.