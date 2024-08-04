تنديدا باغتيال هنية..مدينة مأرب تحتضن المسيرة النسوية الأكبر في تاريخيها

الأحد 04 أغسطس-آب 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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شهدت مدينة مأرب اليوم السبت، مسيرة نسائية هي الأكبر في تاريخها تنديدا بجرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المجاهد إسماعيل هنية.



ونددت الآلاف من النساء في المسيرة التي جابت شوارع مدينة مأرب بأستمرار المذابح الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 10 أشهر.

المشاركات في المسيرة عبّرن ايضاً بشدة عن إدانتهن الشديدة لجريمة الاغتيال البشعة التي طالت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في قلب طهران الاربعاء الماضي.



وطالبت المسيرة النسوية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم القتل الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الأشقاء في الاراضي الفلسطينية المحتلة.