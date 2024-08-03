شبكة حقوقية تتهم قيادياً حوثياً بارتكاب جرائم واختطاف عدد من الفنانين والفنانات

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اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم السبت، القيادي في مليشيا الحوثي المعين مدير أمن محافظة عمران نايف أبوخرفشة بارتكاب جرائم واختطاف عدد من الفنانين والفنانات؛ بحجة منع الغناء في المحافظة، معربة عن قلقها البالغ إزاء التجاوزات والانتهاكات والاعتقالات التي تقوم بها عناصر المليشيا بقيادة أبوخرفشة.
وقالت الشبكة: أبوخرفشة يرتكب جرائم مثيرة للريبة والمخاوف من المستقبل المجهول بحق المواطنين في محافظة عمران، منها حملة الاعتقالات وسلب حريات الناس، مبينة أن المدنيين في محافظة عمران يعيشون وضعاً بوليسياً إرهابياً متوحشاً يقمع الجميع.
وأشارت إلى أن أبوخرفشة يشكل خطراً كبيراً، وينتهك مبادئ النظام والقانون اليمني، وترقى أفعاله إلى مستوى الإرهاب والترهيب، مما يتنافى مع الأسس القانونية التي تكفل للمواطنين ممارسة أعمالهم ومهنهم بحرية.
وأشارت إلى أن القيادي الحوثي ومليشياته في عمران احتجزوا نحو 10 من رجال المال والأعمال، من أصحاب القاعات وصالات الأعراس في السجن الاحتياطي؛ بحجة رفضهم التوقيع على تعهد بعدم السماح لأي فنان أو فنانة بالغناء في قاعاتهم أثناء الأعراس ولم يفرج عنهم منذ ثلاثة أشهر، معتبرة ذلك جريمة مكتملة الأركان.
وطالبت الشبكة المنظمات المحلية والدولية والأجهزة الرقابية كافة بسرعة إدانة جرائم أبوخرفشة، ووضعه في قائمة منتهكي الحقوق والحريات واعتباره أحد مجرمي العدوان ضد المواطنين.
عكاظ