ولي العهد السعودي: ملف استضافة مونديال 2034 يجسد النهضة السعودية التي تعد الأكثر جذبا للسياح على مستوى العالم

السبت 03 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن تقديم ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، يعكس جانباً من التحول النوعي، والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في جميع الصعد والمستويات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن “الملف يرتكز في المقام الأول على تنمية القدرات البشرية، وتطوير رياضة كرة القدم، ومد جسور التواصل حول العالم”، مشيراً إلى أن استضافة كأس العالم تعد خطوة مهمة في رحلة نمو القطاع الرياضي في السعودية، التي شهدت تطورات ونجاحات كبيرة في السنوات الماضية، أسهمت في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لأبرز الفعاليات والأحداث الرياضية، وستأتي استضافة كأس العالم تتويجاً لما تبذله المملكة من جهود في هذا القطاع، حسب قوله.

وأكد ولي العهد السعودي، أن المملكة واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياح على مستوى العالم، وتصدرت قائمة الأمم المتحدة العالمية في نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023 واختيرت عاصمتها الرياض من قبل المجتمع الدولي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، فيما وصل عدد السياح إلى أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج في العام المنصرم.

وبين ولي العهد السعودي أن ملف الترشح يرفع شعار “معاً ننمو”، والذي يجسد ما تعيشه المملكة من نمو مطرد وتطور في عالم كرة القدم