للمرة الأولى في تاريخه.. المغرب يفاجئ العالم ويصعد الى نصف نهائي أولمبياد باريس

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تمكن المنتخب المغربي، أمس الجمعة، من بلوغ نصف نهائي منافسات كرة القدم رجال بأولمبياد باريس بعد فوز على الولايات المتحدة بنتيجة 4-0.
وقدم أسود الأطلس أداء مبهرا طوال شوطي المباراة ونجحوا في فرض أسلوب لعبهم على الفريق الأميركي.
وسجل سفيان رحيمي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، معلنا بذلك عن هدفه الخامس في الأولمبياد في رقم قياسي عربي وأفريقي، كما أصبح أول لعب في تاريخ الأولمبياد يسجل في 4 مباريات متتالية.
وفي الدقيقة 63، أضاف إلياس أخوماش الهدف الثاني للأسود بعد ما انقض على عرضية متقنة جاءت من الجهة اليسرى، ليحولها ببراعة في المرمى.
وانطلق ظهير باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بكرة مرتدة من الجهة اليمنى في الدقيقة 70 ليودعها بسهولة بيساره في الشباك الأميركية معلنا عن الهدف الثالث لمنتخب بلاده.
وفي الدقيقة 90، أحرز المهدي موهوب الهدف الرابع من ضربة جزاء أيضا لتنتهي المباراة برباعية مغربية ضمنت الوصول لنصف النهائي الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه.