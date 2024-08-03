تركيا تفاجئ الغرب والعالم بصادرات قياسية خلال الشهر الماضي بـ22.5 مليار دولار

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كشف وزير التجارة التركي عمر بولاط أن صادرات بلاده سجلت 22 مليارا و512 مليون دولار خلال يوليو/ تموز الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بغرفة التجارة في قيصري وسط تركيا، الجمعة، كشف خلالها أرقام التجارة الخارجية خلال يوليو 2024.
وأوضح بولاط أن الصادرات في يوليو الفائت ارتفعت بنسبة 13.8 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام 2023، محطمة رقمًا قياسيًا على مستوى أشهر يوليو عبر تاريخ الجمهورية.
وأكد أن التجارة الخارجية المستدامة والمتوازنة تشكل قاعدة هامة من قواعد السياسة الاقتصادية.
وبيّن أن انخفاض العجز التجاري الخارجي يساهم بشكل إيجابي في استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي.