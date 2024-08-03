أثرياء العالم خسروا 134مليار دولار في يوم واحد.... اليوم الكارثه على هوامير الاقتصاد

السبت 03 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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انخفضت الأسهم الأميركية بشكل حاد، الجمعة 2 أغسطس/ آب، بعد تقرير الوظائف الأقل من المتوقع الصادر عن وزارة العمل الأميركية، مما زاد من المخاوف بشأن الركود الوشيك.

ومع هذه التراجعات، تكبد أثرياء العالم خسائر واسعة، وصلت إلى حوالي 134 مليار دولار في يوم واحد بالنسبة لأغنى 500 شخص في العالم.

وبحسب تقديرات فوربس، فإن أغنى 10 أشخاص في العالم خسر كل واحد منهم ما لا يقل عن مليار دولار، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والذي خسر 5.2 مليار دولار في يوم واحد، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنار أرنو، الذي خسر 3.1 مليار دولار، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، بخسارة 3.3 مليار دولار. كما انخفضت ثروة لاري إليسون من شركة أوراكل، بنحو 4.4 مليار دولار.

كذلك انخفضت القيمة الصافية لثروة مؤسس أمازون، جيف بيزوس، بنحو 16 مليار دولار يوم الجمعة، بعد الخسائر التي وصلت إلى حدود 9% التي تكبدتها أسهم أمازون .

وذلك بعد يوم من إعلان الشركة عن تحقيق إيرادات أقل من المتوقع وتوقعات مخيبة للآمال للربع الثالث، وفي أعقاب تقرير الوظائف المخيب للآمال الذي غذى عمليات بيع أكبر في السوق.

ويشار إلى أن الخسارة التي تكبدها بيزوس هي ثالث أكبر خسارة له، وذلك بعد خسارتيه في الرابع من أبريل/ نيسان (عندما فقد 36 مليار دولار بعد تسوية طلاقه)، وخسارة أبريل من العام 2022 عندما تهاوت أسهم الشركة بنحو 14%.

انخفضت قيمة حصة بيزوس في أمازون، والتي تبلغ 928 مليون سهم، من 170.8 مليار دولار عند إغلاق التداول يوم الخميس إلى حوالي 154.9 مليار دولار خلال تعاملات الجمعة.

وبحسب تقديرات فوربس الأخيرة، فإن بيزوس هو ثاني أغنى شخص في العالم بثروة صافية تبلغ 186.2 مليار دولار، بعد انخفاض بنحو 8% يوم الجمعة.

كذلك انخفض مؤشر S&P500 بنسبة 1.84%، الجمعة، ليغلق عند 5,346.56 نقطة. كذلك تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.43%، ليغلق عند مستوى 16,776 نقطة.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 610.71 نقطة أو 1.51% ليغلق عند 39737.26 نقطة. وفي أدنى مستوى له في الجلسة، انخفض المؤشر المؤلف من 30 سهما 989 نقطة.

هبطت الأسهم بعد تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو/تموز أكثر من المتوقع، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وذكرت وزارة العمل أن الوظائف غير الزراعية نمت بنحو 114 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو تباطؤ عن 179 ألف وظيفة أضيفت في يونيو/حزيران وأقل من 185 ألف وظيفة توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم داو جونز. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%