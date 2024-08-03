توجيهات عاجلة بعد كارثة السيول في مقبنة تعز

السبت 03 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم السبت، بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الساحل المهندس رشاد الاكحلي، لتفقد المناطق المتضررة جراء الأمطار و السيول الجارفة في مديرية مقبنة غرب المدينة .

وضمت اللجنة عضوية كلا من مدراء عموم مكاتب الزراعة، والاشغال العامة والطرق، والهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة، ومدير عام مديرية مقبنة، للوقوف وحصر الاضرار التي شهدتها مديرية مقبنة خلال الساعات الماضية نتيجة السيول الجارفة بعد هطول امطار غزيرة الحقت دماراً واسعاً في الممتلكات والبنية التحتية في عدد من العزل والقرى في المديرية وقطعت الطرق الرئيسية والفرعية.

وتسببت أمطار غزيرة، شهدتها مديرية مقبنة، محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، امس الجمعة بانهيار منازل، وقطع طرقات وأضرار في الأراضي والممتلكات الزراعية.

وقالت مصادر محلية، إن سيولا جارفة الحقت اضرارا كبيرة بعشرات المنازل والمركبات والاراضي الزراعية.

واوضحت ان اكثر من 10 منازل من في قرى شمير وميراب بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز، تعرضت للإنهيار، بشكل جزئي أو كلي.

كما جرفت جرفت مسجد "هيجة العوجاء" في مقبنة، بالإضافة لجرف إحدى المقابر وتضررها بشكل جزئي.

وأضاف الأهالي، أن السيول المتدفقة جرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في عدد من قرى ومناطق مديرية مقبنة، وطمرت بعضها بأكوام كبيرة من الأحجار.

وأكد الأهالي تعرض العديد من طرقات المنطقة لإنهيارات صخرية ما أدى إلى قطعها عن بعض وعزلها عن مركز المديرية وبقية مديريات المحافظة.

كما جرفت السيول العديد من السيارات والتسبب بطمر عدة آبار.