توجيهات عاجلة بعد كارثة السيول في مقبنة تعز الدولار يعاود الصعود مقابل الريال اليمني.. أسعار الصرف الآن المغرب ومصر يضربان موعدا ناريا مع اسبانيا وفرنسا في نصف نهائي اولمبياد باريس رواية جديدة للحرس الثوري الإيراني حول كيفية اغتيال هنية أحمد علي يشكر مجلس القيادة والعليمي يدعوه لوحدة الصف لمواجهة الحوثي مأرب برس ينشر أسماء اوائل الجمهورية للثانوية العامة بمختلف الأقسام الكشف عن ''العملاء'' الإيرانيين الذين استأجرهم الموساد الإسرائيلي وزرعوا العبوة الناسفة التي قتلت اسماعيل هنية اعتقالات تطال ضباطا ومسؤولين عسكريين بارزين في إيران على خلفية اغتيال هنية تركيا تعلن حظر إنستغرام…ومصادر تكشف الأسباب اشتعال حرب المسيرات في هجوم هو الأعنف ب75 مسيرة أوكرانية على روسيا
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 04/08/2024
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1904
بيع الدولار 1910
شراء السعودي 498
بيع السعودي 500
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.40