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الدولار يعاود الصعود مقابل الريال اليمني.. أسعار الصرف الآن

السبت 03 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
عدد القراءات 464

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 04/08/2024

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1904

بيع الدولار                  1910

شراء السعودي             498

بيع السعودي                500

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                535

بيع الدولار                  538

شراء السعودي            140

بيع السعودي               140.40

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