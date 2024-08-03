المغرب ومصر يضربان موعدا ناريا مع اسبانيا وفرنسا في نصف نهائي اولمبياد باريس

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بلع المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم، نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية (باريس ٢٠٢٤) بعد فوزه نظيره الامريكي بأربعة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بارك دي برانس".
وبهذا الفوز، ضرب المنتخب المغربي موعداً مع إسبانيا التي حققت فوزاً كبيراً على اليابان.
و في مباراة أخرى حسمتها ركلات الترجيح، تغلب المنتخب المصري على الباراغواي بخمسة اهداف مقابل اربعة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.
وأنقذ مهاجم بيراميدز إبراهيم عادل منتخب مصر مرة أخرى عندما قاده إلى دور الأربعة بتسجيله هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي وركلة الجزاء الترجيحية الخامسة، بعدما تألق الحارس علاء حمزة في التصدي لركلة مارسيلو بيريس.
ويلتقي المنتخب المصري في نصف النهائي نظيره الفرنسي، يوم الاثنين.