رواية جديدة للحرس الثوري الإيراني حول كيفية اغتيال هنية

السبت 03 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت أن اسماعيل هنية "قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته"، وفق رويترز.

كما اتهم إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال هنية، قائلاً إنها خططت للعملية ونفذتها بدعم من الحكومة الأميركية.

وقال الحرس الثوري أن إسرائيل "ستتلقى رداً حاسماً" على اغتيال هنية، مشدداً على أن "انتقام طهران سيكون شديداً وفي الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة الملائمة".