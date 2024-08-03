المغرب ومصر يضربان موعدا ناريا مع اسبانيا وفرنسا في نصف نهائي اولمبياد باريس رواية جديدة للحرس الثوري الإيراني حول كيفية اغتيال هنية أحمد علي يشكر مجلس القيادة والعليمي يدعوه لوحدة الصف لمواجهة الحوثي مأرب برس ينشر أسماء اوائل الجمهورية للثانوية العامة بمختلف الأقسام الكشف عن ''العملاء'' الإيرانيين الذين استأجرهم الموساد الإسرائيلي وزرعوا العبوة الناسفة التي قتلت اسماعيل هنية اعتقالات تطال ضباطا ومسؤولين عسكريين بارزين في إيران على خلفية اغتيال هنية تركيا تعلن حظر إنستغرام…ومصادر تكشف الأسباب اشتعال حرب المسيرات في هجوم هو الأعنف ب75 مسيرة أوكرانية على روسيا صحفي إسرائيلي يكشف اسباب عدم تنفيذ إسرائيل عملية اغتيال هنية في قطر الكشف عن تفاصيل جديدة في عملية اغتيال هنية ..و عملاء إيرانيون وتغيير للخطة بالذكاء الإصطناعي
أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت أن اسماعيل هنية "قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته"، وفق رويترز.
كما اتهم إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال هنية، قائلاً إنها خططت للعملية ونفذتها بدعم من الحكومة الأميركية.
وقال الحرس الثوري أن إسرائيل "ستتلقى رداً حاسماً" على اغتيال هنية، مشدداً على أن "انتقام طهران سيكون شديداً وفي الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة الملائمة".