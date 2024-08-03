أحمد علي يشكر مجلس القيادة والعليمي يدعوه لوحدة الصف لمواجهة الحوثي

السبت 03 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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عبر أحمد علي عبدالله صالح، عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على ما بذلوه من جهود حثيثة طيلة الفترة الماضية..مثمناً دورهم في رفع اسمه واسم والده من لائحة العقوبات الأممية.

وقالت وكالة سبأ الحكومية ان عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي باوزير، اجرى، اتصالاً هاتفياً بالسفير أحمد علي عبدالله صالح، هنأه من خلاله بمناسبة شطب اسمه واسم والده علي عبدالله صالح ، من لائحة العقوبات الأممية.

وعبر الدكتور عبدالله العليمي خلال الاتصال، عن سعادته بهذا الإعلان الذي جاء نتيجة للجهود المخلصة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ودعم وإسناد الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعا العليمي إلى وحدة الصف الوطني وتكاتف الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي.