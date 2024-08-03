مأرب برس ينشر أسماء اوائل الجمهورية للثانوية العامة بمختلف الأقسام

السبت 03 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء اليوم السبت، نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1445هـ بنسبة نجاح 95.54 بالمئة.

وقالت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات بلغ 224 ألفاً و 234 طالباً وطالبة، حضر منهم 214 ألفا و 935 طالبا وطالبة وغاب تسعة آلاف و 299 طالبا وطالبة.

وذكرت أنه نجح في الاختبارات 205 آلاف و 351 طالبا وطالبة فيما رسب تسعة آلاف و 584 طالباً وطالبة،

ويمكن الحصول على نتائج الشهادة العامة للمرحلة الثانوية تعلن عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.

فيما يلي ينشر مأرب برس كشوفات بأسماء أوائل الجمهورية بمختلف أقسامها..

القسم العلمي

القسم العلمي (انجليزي)

القسم الادبي