مأرب برس ينشر أسماء اوائل الجمهورية للثانوية العامة بمختلف الأقسام الكشف عن ''العملاء'' الإيرانيين الذين استأجرهم الموساد الإسرائيلي وزرعوا العبوة الناسفة التي قتلت اسماعيل هنية اعتقالات تطال ضباطا ومسؤولين عسكريين بارزين في إيران على خلفية اغتيال هنية تركيا تعلن حظر إنستغرام…ومصادر تكشف الأسباب اشتعال حرب المسيرات في هجوم هو الأعنف ب75 مسيرة أوكرانية على روسيا صحفي إسرائيلي يكشف اسباب عدم تنفيذ إسرائيل عملية اغتيال هنية في قطر الكشف عن تفاصيل جديدة في عملية اغتيال هنية ..و عملاء إيرانيون وتغيير للخطة بالذكاء الإصطناعي ضربة إسرائيلية ومقتل 5 بينهم قيادي من حماس في الضفة الغربية أمريكا ترسل حاملة طائرات وطرادات لدعم الدفاعات الإسرائيلية الكشف عن تفاصيل الصفقة … تركيا تنجز أكبر عملية تبادل للسجناء في التاريخ
أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء اليوم السبت، نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1445هـ بنسبة نجاح 95.54 بالمئة.
وقالت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات بلغ 224 ألفاً و 234 طالباً وطالبة، حضر منهم 214 ألفا و 935 طالبا وطالبة وغاب تسعة آلاف و 299 طالبا وطالبة.
وذكرت أنه نجح في الاختبارات 205 آلاف و 351 طالبا وطالبة فيما رسب تسعة آلاف و 584 طالباً وطالبة،
ويمكن الحصول على نتائج الشهادة العامة للمرحلة الثانوية تعلن عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.
فيما يلي ينشر مأرب برس كشوفات بأسماء أوائل الجمهورية بمختلف أقسامها..
القسم العلمي
القسم العلمي (انجليزي)
القسم الادبي