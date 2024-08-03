صحفي إسرائيلي يكشف اسباب عدم تنفيذ إسرائيل عملية اغتيال هنية في قطر

السبت 03 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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اعتبر الصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان، أن عملية اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران جاءت بعد أشهر من التخطيط بناء على ما أوردته تقارير صحف غربية، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك فإن الاغتيال منفصل عن استهداف القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر، كما أنه تحدث عن أسباب عدم إجراء العملية في قطر التي تحتضن مكتب حركة حماس السياسي.

وقال الصحفي الإسرائيلي في مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "اغتيال هنية لم يكن مرتبطا أو مرافقا لاغتيال مسؤول حزب الله فؤاد شكر قبل بضع ساعات من ذلك".

وأضاف أن "المس برجل حزب الله كان ردا على إطلاق الصاروخ الذي قتل 12 طفلا وفتى في مجدل شمس، فيما كان المس بهنية، بسبب الهجوم الذي نفذته حركة حماس.. فقد خطط له منذ 7 أكتوبر وكان يحتاج إلى استعدادات خاصة"، على حد قوله.

وأوضح أن دولة الاحتلال "فضلت ألا تجري الاغتيال على أرض قطر حيث تتواجد القيادة السياسية لحماس، خشية أن يتسبب ذلك في إيقاف الوساطة". وبحسب الكاتب، فإنه "على الرغم من أن اغتيال هنية وشكر نفذ على نحو منفصل فإنه يحتمل بالتأكيد أن يؤدي أثرهما المترابط إلى تصعيد في المواجهة بين إسرائيل ودول ومنظمات محور المقاومة".

وحول الرد المتوقع ردا على الاغتيالات الإسرائيلية، لفت الكاتب إلى أنه "في إسرائيل يقدرون أن الأمر كفيل بإن يتلخص في عدة أيام حتى أسبوع من القتال المتواصل".

وتسود أجواء من الترقب في دولة الاحتلال الإسرائيلي تحسبا لرد إيران متوقع على اغتيال هنية في طهران، بالإضافة إلى رد حزب الله المحتمل على اغتيال القيادي البارز فيه، فؤاد شكر، بغارة على العاصمة اللبنانية بيروت. وتتوعد إيران بالرد على اغتيال الاحتلال للشهيد هنية عبر غارة على مكان إقامته في طهران انتهكت السيادة الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن المرشد الإيراني علي خامنئي، قوله: "لقد اغتال الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا وأحزننا ذلك، لكن هذا الكيان أعد لنفسه أيضا عقابا شديدا".