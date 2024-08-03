ضربة إسرائيلية ومقتل 5 بينهم قيادي من حماس في الضفة الغربية

السبت 03 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة «حماس» بأن قيادياً في الحركة قُتل اليوم السبت في ضربة جوية إسرائيلية على مركبة في الضفة الغربية المحتلة، بينما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن أربعة آخرين لقوا حتفهم أيضا.

وأضافت «وفا» أن الأربعة لم تتحدد هوياتهم بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية على «خلية مسلحين» في أنحاء مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل الإعلام التابعة لحماس أن المركبة كانت تقل مقاتلين وأن قيادياً من كتائب طولكرم سقط قتيلا.

يأتي ذلك بعدما كشفت مصادر قريبة من «حماس»، أمس (الجمعة)، أن إسرائيل تمكنت من اغتيال اثنين من أعضاء المكتب السياسي للحركة، و3 قادة عسكريين كانوا برفقتهما، في أحد الأنفاق تحت الأرض في مدينة غزة.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الشخصيتين اللتين تم اغتيالهما هما روحي مشتهى وسامح السراج، وكلاهما عضو في المكتب السياسي لـ«حماس».

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن 3 مسؤولين عسكريين من «كتائب القسام»، الجناح العسكري للحركة، قضوا في الغارة ذاتها، وهم عبد الهادي صيام أحد قادة جهاز الاستخبارات في لواء غزة ومسؤول العمليات فيها لفترة من الوقت وأحد قادة النخبة، إلى جانب سامي عودة أحد قادة جهاز الأمن العام التابع للمستوى السياسي في «حماس»، وهو جهاز منفصل عن جهاز الاستخبارات التابع لـ«القسام»، وكذلك عن جهاز الأمن الداخلي الحكومي، ومحمد حديد أحد قادة الوحدة الصاروخية في لواء غزة