أمريكا ترسل حاملة طائرات وطرادات لدعم الدفاعات الإسرائيلية

السبت 03 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة سترسل حاملة طائرات، وطرادات ومدمرات إضافية إلى الشرق الأوسط لدعم الدفاعات الإسرائيلية.

وقال البنتاغون في بيان يوم الجمعة إن وزير الدفاع لويد أوستن، قرر وسط التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، إجراء تعديلات على انتشار القوات الأمريكية، ونتيجة لذلك كما قرر إرسال مجموعة حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة، ونشر أيضا أنظمة دفاع صاروخية إضافية. "

ووفقا لما جاء في البيان "أمر الوزير المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن بأن تحل محل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت، الموجودة حاليا في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

بالإضافة إلى ذلك، أمر الوزير أوستن بإرسال مدمرات وطرادات إضافية مزودة بأنظمة دفاع صاروخي إلى منطقتي مسؤولية القيادة العسكرية الأوروبية والمركزية.

ويعتزم البنتاغون نشر أنظمة دفاع صاروخية أرضية إضافية في المنطقة. وقال البيان إن أوستن أمر أيضا بنشر سرب إضافي من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران وحلفائها سيشنون هجوما واسع النطاق على إسرائيل خلال الـ 72 ساعة المقبلة