الكشف عن تفاصيل الصفقة … تركيا تنجز أكبر عملية تبادل للسجناء في التاريخ

السبت 03 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أجرت روسيا والولايات المتحدة عملية تبادل واسعة النطاق للسجناء المدانين في عدة دول.

وبحسب تقارير إعلامية، نُقل 26 سجينا من سجونهم للعودة إلى ديارهم.

وبحسب قناة تركية، تم إرسال 10 منها، كجزء من التبادل في أنقرة، إلى روسيا، و13 إلى ألمانيا، و3 إلى الولايات المتحدة.

إن تبادل مثل هذا العدد من السجناء في عملية واحدة أمر لا يذكره رجال المخابرات القدامى، ولا رجال ما يسمى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وقد جرى كل شيء في صمت إعلامي مطلق. اشتبهت وسائل الإعلام في تحركات في اللحظات الأخيرة فحسب، عندما تم الاتفاق على كل شيء بالفعل وتم تزويد الطائرات بالوقود للتوجه إلى تركيا لإتمام التبادل.

لا يسع المرء إلا أن يفرح بعمل رجال الخدمات الخاصة.

وهذا يشير إلى أن قنوات التفاعل بين أجهزة المخابرات الأمريكية وروسيا غير معطلة، على الرغم من كل الظروف الخارجية، بل ومستمرة في العمل بشكل صحيح، وأن أجهزتهم الاستخبارية توظف، مثل استخباراتنا، محترفين لا يلقون بالًا إلى الضجيج الإعلامي والسياسي.

وهذا لا يزال يعطي أملا بتجنب الأسوأ في العلاقات الروسية الأمريكية