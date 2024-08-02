مجلس السيادة: الجيش السوداني حصل على أسلحة نوعية وهناك تحالف دولي جديد يتشكل لصالح السودان

الجمعة 02 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن ياسر العطا عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني أن الفترة المقبلة ستشهد انتصارات حاسمة للجيش في كل محاور القتال بعدما حصلوا مؤخرا على إمدادات عسكرية كبيرة، مع توقعات باستلام أسلحة نوعية أخرى "ستكون بداية لنهاية قوات الدعم السريع".

وقال العطا -في مقاطع حوار مع التلفزيون السوداني الرسمي يبث بالكامل غدا- إنه في حال مقتل عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش أو نائبه في الجيش شمس الدين كباشي أو مساعديه الآخرين "فإن القوات المسلحة بها مليون من القادة كلهم البرهان وكباشي وياسر العطا"، وذلك في رد على محاولة الاغتيال التي استهدفت البرهان أول أمس الأربعاء.

وكشف العطا أن حلفا إستراتيجيا يتشكل لصالح السودان من دول كبرى، ومن دول في داخل الإقليم وخارجه، بعدما عملت قوى إقليمية على حصار السودان وعزله، حسب تعبيره.

وعن ارتباط الجيش بالإسلاميين أوضح العطا أن كل الضباط الإسلاميين الذين أحالهم البرهان للتقاعد في فترات سابقة استوعبتهم قوات الدعم السريع، مضيفا أن 95% من قيات الدعم السريع ومستشاريه الذين يتحدثون باسم قائده محمد حمدان دقلو (حميدتي) حاليا كانوا من حزب المؤتمر الوطني -الحاكم سابقا- بزعامة الرئيس المعزول عمر البشير وكان بعضهم يشغلون مناصب قيادية في ولاياتهم.

تطورات ميدانية

ميدانيا، قال الجيش السوداني إنه استرد مواقع كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع في حي المهندسين والفتيحاب الواقعين في الجزء الجنوبي لمدينة أم درمان.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة إن قوات العمل الخاص التابعة للجيش نفذت الخميس "عملية نوعية"، و"قتلت العشرات واستلمت أسلحة وذخائر من مليشيا الدعم السريع". وبثت منصات للقوات المسلحة مقاطع فيديو أظهرت سيطرة الجيش على مواقع قناصة الدعم السريع في أقصى غرب حي المهندسين.

وتحدثت مواقع موالية للجيش أن مواجهات منطقة المهندسين أدت إلى مقتل العميد في قوات الدعم السريع عبد الله النيل قائد القوات بالمنطقة بالإضافة إلى قيادات ميدانية ومسلحين آخرين.

من جانب آخر، اتهمت لجان مقاومة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة عناصر الدعم السريع بقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر اقتحام قرية العدناب التابعة لمحلية المناقل غربي الولاية بهدف النهب والسلب، ما دفع الأهالي للتصدي لهم بالأسلحة البيضاء.

وكانت لجان المقاومة في ود مدني قالت إن قوات الدعم السريع هاجمت قرية ود العشا التابعة لمحلية جنوب الجزيرة الأربعاء ما أسفر عن 11 قتيلا و26 جريحا، بعضهم في حالة حرجة، تم نقلهم إلى مستشفى المناقل غربي الولاية التي يسيطر عليها الجيش.

ووثق المرصد السوداني لحقوق الإنسان 154 هجوما شنته قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في الفترة بين أبريل/نيسان 2023 ومارس/آذار 2024، أسفر عن مقتل 248 شخصا وإصابة 347 آخرين.

وأفاد بأن قوات الدعم السريع قامت بعمليات اغتصاب، إضافة إلى النهب الممنهج للممتلكات العامة والخاصة واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتهجير القسري للمدنيين.

وتحدث التقرير عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة والتي تمثلت في القصف العشوائي الذي طال المناطق المأهولة بالسكان مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بجانب زرع الألغام في بعض المناطق الريفية في الجزيرة، مما عرض حياة المدنيين للخطر وتعقيد جهود الإغاثة الإنسانية، وتنفيذ حملة اعتقالات طالت سياسيين وناشطين.

اعتقال سياسيين

من جهة أخرى قال حزب الأمة القومي، في بيان اليوم الجمعة، إن استخبارات الجيش اعتقلت اثنين من أبرز قياداته، موضحا أن الاستخبارات العسكرية بالفرقة 18 بولاية النيل الأبيض أوقفت مساء الخميس جادين علي العبيد عضو المكتب السياسي للحزب ووزير النفط السابق من منزله في منطقة "الجزيرة أبا" دون إبداء أي أسباب.

وقال الحزب إن استخبارات الجيش في ولاية النيل الأزرق في جنوب شرق البلاد اعتقلت إبراهيم أحمد إبراهيم قربين وآخرين منذ 26 يونيو/حزيران الماضي.

وأدان حزب الأمة بشدة هذه الاعتقالات واستهداف قيادات وكوادر الحزب والفاعلين في العمل العام، وحمّل الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأبيض مسؤولية سلامة المعتقلين وطالب بإطلاق سراحهم فورا.

المصدر : الجزيرة