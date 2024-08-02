اسناد العاصمة يدعو القوى الجمهورية لمواصلة دعم الجيش في معركة استعادة الدولة

الجمعة 02 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دعا مجلس والتعبئة بأمانة العاصمة صنعاء كافة القوى الجمهورية الى الوقوف صفا واحدا لمساندة الحكومة الشرعية والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية لدحر الانقلاب الحوثي وحفاظا على الهوية الوطنية ومكتسبات الثورة والجمهورية.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقدته اللجنة التنفيذية بمجلس التعبئة والاسناد الشعبي بأمانة العاصمة، يوم الخميس في مدينة مأرب، لأعضاء المجلس، للوقوف أمام التقرير الذي أنجز من شهر يناير حتى يونيو 2024.

وخلال الفعالية، أشاد نائب رئيس المجلس عضو مجلس النواب محمد الحزمي بما يقدمه المجلس من دعم ومساندة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة وتسيير القوافل الغذائية والطبية للمرابطين في مختلف جبهات وميادين الشرف والبطولة.

من جانبه أكد رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التعبئة والاسناد الشعبي بأمانة العاصمة العقيد أحمد الأشول، أن المجلس سيكرس جهده في خدمة أبطال الجيش الوطني من أبناء أمانة العاصمة، وأسر وجرحى الجيش الوطني المدافعين عن الدين وأهداف الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، ضد المد الفارسي ومليشيات الحوثية.

وفي كلمته أشار العقيد الأشول الى مجمل الأنشطة والفعاليات التي نفذها المجلس خلال النصف الأول من العام الجاري، داعيا الجميع الى شحذ الهمم ودعم الأبطال في الجبهات مؤكدا أن ذلك واجب الجميع.

واستعرض فهمي الزبيري مدير وحدة الحقوق التقرير معرجا على الأنشطة والأهداف وما تحقق منها، وهو ما أشاد به الحاضرون.