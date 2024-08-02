آخر الاخبار

اسناد العاصمة يدعو القوى الجمهورية لمواصلة دعم الجيش في معركة استعادة الدولة إسرائيل تعتقل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري .. أول دولة أوروبية تبلغ الحوثيين إيقاف نشاط أهم الوكالات الغربية وتغلق مكاتبها بصنعاء توكل كرمان تؤكد للمقاومة الفلسطينية عواقب الثقة الزائدة بالنظام الإيراني .. إن لم يغدروا خانوا مأرب تحيي صلاة الغائب على روح القائد إسماعيل هنية وتظاهرة حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطين البيضاء.. مقتل قيادي حوثي وزوجته بانفجار داخل منزلهما تقرير يكشف تفاصيل الرد الإيراني على إسرائيل وكم ستستغرق طهران لتنفيذه مدير شرطة عدن يكشف نتائج التحقيقيات في قضية اختطاف "علي عشال" لأحزاب السياسية بمحافظة مأرب تحذر من التعتيم على خارطة الطريق وتطالب بكشف تفاصيلها للشعب طهران توعز لذيلها في اليمن بـ الإدلاء بهذا التصريح

اسناد العاصمة يدعو القوى الجمهورية لمواصلة دعم الجيش في معركة استعادة الدولة

الجمعة 02 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 117

 

دعا مجلس والتعبئة بأمانة العاصمة صنعاء كافة القوى الجمهورية الى الوقوف صفا واحدا لمساندة الحكومة الشرعية والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية لدحر الانقلاب الحوثي وحفاظا على الهوية الوطنية ومكتسبات الثورة والجمهورية.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقدته اللجنة التنفيذية بمجلس التعبئة والاسناد الشعبي بأمانة العاصمة، يوم الخميس في مدينة مأرب، لأعضاء المجلس، للوقوف أمام التقرير الذي أنجز من شهر يناير حتى يونيو 2024.

 

وخلال الفعالية، أشاد نائب رئيس المجلس عضو مجلس النواب محمد الحزمي بما يقدمه المجلس من دعم ومساندة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة وتسيير القوافل الغذائية والطبية للمرابطين في مختلف جبهات وميادين الشرف والبطولة.

 

من جانبه أكد رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التعبئة والاسناد الشعبي بأمانة العاصمة العقيد أحمد الأشول، أن المجلس سيكرس جهده في خدمة أبطال الجيش الوطني من أبناء أمانة العاصمة، وأسر وجرحى الجيش الوطني المدافعين عن الدين وأهداف الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، ضد المد الفارسي ومليشيات الحوثية.

 

وفي كلمته أشار العقيد الأشول الى مجمل الأنشطة والفعاليات التي نفذها المجلس خلال النصف الأول من العام الجاري، داعيا الجميع الى شحذ الهمم ودعم الأبطال في الجبهات مؤكدا أن ذلك واجب الجميع.

 

واستعرض فهمي الزبيري مدير وحدة الحقوق التقرير معرجا على الأنشطة والأهداف وما تحقق منها، وهو ما أشاد به الحاضرون.

إقراء أيضاً
إسرائيل تعتقل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري ..
صحفيات بلاقيود: على المجتمع الدولي ان لا يصفق لقتل الصحفيين واغتيال الغول والريف
مكتب المبعوث الأممي يعقد اجتماعا في المكلا حضره 70 مشاركا
نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب سلطات الشرعية بعدن سرعة إطلاق سراح الصحفي فهمي ال
منظمة صحفيات بلا قيود  تطالب بسرعة الإفراج عن الصحفي فهمي العليمي من سجون مليشيا
بيان ناري من منظمة صحفيات بلا قيود موجه للنظام الإيراني و سبع مطالب عاجلة بين يد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول