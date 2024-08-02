إسرائيل تعتقل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري ..

الجمعة 02 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 165

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من داخل منزله بالقدس الشرقية.

يأتي ذلك بعد ساعات من نعي الشيخ صبري (85 عاما)، خلال خطبة الجمعة بالأقصى، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وهو ما أثار ضده حملة تحريض إسرائيلية.

وقال أحد أقارب الشيخ صبري، لمراسل الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت منزل خطيب المسجد الأقصى بحي الصوانة بالقدس الشرقية.

وأضاف أن القوات اعتقلت الشيخ صبري ونقلته إلى مركز شرطة المسكوبية بالقدس الغربية.

وأظهر مقطع فيديو بثه ناشطون عبر مواقع التواصل لحظة اعتقال الشيخ حيث ظهر وهو يتحرك ببطء مستندا على عكاز؛ نظرا لكبر سنه.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري، عدة مرّات، خلال السنوات القليلة الماضية، ولم يوضح قريب الشيخ سبب اعتقاله اليوم