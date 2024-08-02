أول دولة أوروبية تبلغ الحوثيين إيقاف نشاط أهم الوكالات الغربية وتغلق مكاتبها بصنعاء

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قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة الألمانية أبلغت مليشيا الحوثي بإيقاف نشاط وكالة GIZ وإغلاق مكتبها بصنعاء.
وأكدت المصادر، أن الحكومة الالمانية أبلغت رسميًا سلطات الحوثيين بإيقاف أنشطة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ وإغلاق مكتبها في صنعاء خلال الستة اشهر القادمة.
يأتي هذا في ظل المضايقات الشديدة التي تقوم بها مليشيا الحوثي ضد المنظمات الدولية والعاملين بها في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي.
وخلال الأشهر الماضية، قامت المليشيا باختطاف العشرات من الموظفين واتهامهم بالعمل التجسسي لصالح دول أجنبية حسب زعمهم