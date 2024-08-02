توكل كرمان تؤكد للمقاومة الفلسطينية عواقب الثقة الزائدة بالنظام الإيراني .. إن لم يغدروا خانوا

الجمعة 02 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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وجهت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، تحذيرا جديدا لحركة المقاومة الفلسطينية من الثقة الزائدة بالنظام الإيراني، معتبرة أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اسماعيل هنية، بقنبلة زرعت في غرفة نومه هي الرواية الأكثر تماسكا.

وقالت توكل كرمان في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك"الرواية الأكثر تماسكا إن اغتيال اسماعيل هنية تم عن طريق زرع قنبلة في غرفة نومه ، حذرنا دائما المقاومة الفلسطينية من الثقة الزائدة بالنظام الإيراني ، فهذا طبعهم .. إن لم يغدروا خانوا.

و يوم امس كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلا عن مسؤولين ايرانيين وآخر أميركي، إن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قُتل جراء انفجار قنبلة وضعت سراً قبل أشهر في المقر الذي أقام فيه ليلة الاغتيال.

وقبلها علقت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مقر اقامته بالعاصمة الإيرانية طهران بقولها " في أول يوم لتنصب رئيسها الجديد إيران تقدم رأس إسماعيل هنية هدية ثمينة لإسرائيل.

وعلقت على صفحتها على الفيسبوك بوك قائلة " تم استدراج اسماعيل هنية إلى طهران وتقديم رأسه هدية لاسرائيل، ضمن هدايا كثيرة قدمتها وتقدمها ايران لها ، هذه هي الحقيقة التي لاسبيل لدحضها