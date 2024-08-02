أول دولة أوروبية تبلغ الحوثيين إيقاف نشاط أهم الوكالات الغربية وتغلق مكاتبها بصنعاء توكل كرمان تؤكد للمقاومة الفلسطينية عواقب الثقة الزائدة بالنظام الإيراني .. إن لم يغدروا خانوا مأرب تحيي صلاة الغائب على روح القائد إسماعيل هنية وتظاهرة حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطين البيضاء.. مقتل قيادي حوثي وزوجته بانفجار داخل منزلهما تقرير يكشف تفاصيل الرد الإيراني على إسرائيل وكم ستستغرق طهران لتنفيذه مدير شرطة عدن يكشف نتائج التحقيقيات في قضية اختطاف "علي عشال" لأحزاب السياسية بمحافظة مأرب تحذر من التعتيم على خارطة الطريق وتطالب بكشف تفاصيلها للشعب طهران توعز لذيلها في اليمن بـ الإدلاء بهذا التصريح مجلة أمريكية: خارطة الطريق تمنح الحوثيين الشرعية وتدر عليهم مصادر دخل ضخمة وتمثل مكافأة لهم انتبه جيدا واحذر من هذه العلامات.. كيف تعرف أن كاميرا جهازك مخترقة
وجهت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، تحذيرا جديدا لحركة المقاومة الفلسطينية من الثقة الزائدة بالنظام الإيراني، معتبرة أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اسماعيل هنية، بقنبلة زرعت في غرفة نومه هي الرواية الأكثر تماسكا.
وقالت توكل كرمان في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك"الرواية الأكثر تماسكا إن اغتيال اسماعيل هنية تم عن طريق زرع قنبلة في غرفة نومه ، حذرنا دائما المقاومة الفلسطينية من الثقة الزائدة بالنظام الإيراني ، فهذا طبعهم .. إن لم يغدروا خانوا.
و يوم امس كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلا عن مسؤولين ايرانيين وآخر أميركي، إن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قُتل جراء انفجار قنبلة وضعت سراً قبل أشهر في المقر الذي أقام فيه ليلة الاغتيال.
وقبلها علقت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مقر اقامته بالعاصمة الإيرانية طهران بقولها " في أول يوم لتنصب رئيسها الجديد إيران تقدم رأس إسماعيل هنية هدية ثمينة لإسرائيل.
وعلقت على صفحتها على الفيسبوك بوك قائلة " تم استدراج اسماعيل هنية إلى طهران وتقديم رأسه هدية لاسرائيل، ضمن هدايا كثيرة قدمتها وتقدمها ايران لها ، هذه هي الحقيقة التي لاسبيل لدحضها