مأرب تحيي صلاة الغائب على روح القائد إسماعيل هنية وتظاهرة حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطين

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شهدت مدينة مأرب اليوم الجمعة، تظاهرة حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً لجريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران التي كشفت التحقيقات الأولية تورط قوات الحرس الثوري في تصفينه.
وتدفق المشاركون في التظاهرة من عشرات المساجد عقب صلاة الجمعة الى الساحة الرسمية للوقفات مع غزة امام جامع عذبان
و في التظاهرة رفع المشاركون فيها صور الشهيد إسماعيل هنية، والأعلام الفلسطينية، مؤكدين أن دماء الشهداء وتضحيات الشعب الفلسطيني ستتوج بالحرية والاستقلال واستعادة فلسطين وزوال الاحتلال الغاشم
وحيا المحتشدون في شوارع المدينة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي قهرت الاحتلال الإسرائيلي .
وعلى ذات الصعيد اقامت مساجد محافظة مأرب اليوم صلاة الغائب على روح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية، وذلك عقب صلاة الجمعة.