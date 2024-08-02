البيضاء.. مقتل قيادي حوثي وزوجته بانفجار داخل منزلهما

الجمعة 02 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قتل قيادي حوثي وزوجته بانفجار قنبلة يدوية داخل منزلها في مديرية الشرية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

ومقلت قناة يمن شباب عن مصادرها إن المشرف الثقافي لمليشيا الحوثي في مديرية الشرية بمحافظة البيضاء، (جبر صالح جبران المنصوري)، قتل الخميس بانفجار قنبلة يدوية كان يعبث بها داخل منزله.

وأضاف أن الحادثة التي شهدتها قرية "السبوع" بعزلة آل منصور في مديرية الشرية، شمال غرب البيضاء، أدت أيضاً إلى وفاة زوجة القيادي الحوثي "المنصوري".

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي الذي لقي مصرعه، كان متهما بارتكاب انتهاكات واسعة بحق أبناء المنطقة