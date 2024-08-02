خارطة طريق تمنح الحوثيين صفة الشرعية ومصادر دخل جديدة ضخمة

الجمعة 02 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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قالت مجلة ذا أتلانتك الامريكية، إن خارطة الطريق التي تعدها الأمم المتحدة بشأن اليمن تخاطر بمكافأة جماعة الحوثي المسلحة بمنحهم الشرعية ومصادر دخل ضخمة جديدة، في وقت يستمرون في إغلاق البحر الأحمر أمام التجارة العالمية.

وقالت المجلة في تحليل أن “الجهد الدبلوماسي، المعروف باسم “خريطة الطريق”، من شأنه أن يوفر الحوافز للحوثيين لإيجاد تسوية مؤقتة مع منافسيهم في جنوب اليمن، حيث تتمركز الحكومة اليمنية المعترف بها رسمياً (ولكنها ضعيفة للغاية).

ومن شأن خريطة الطريق أيضاً أن توفر المال للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي يعتمد بشكل كبير على الإمدادات المتناقصة من المساعدات الغذائية من الخارج”، وفق المجلة.

واستدركت بالقول: لكن خريطة الطريق تعطي مكافأة للحوثيين بمنحهم صفة الشرعية ومصادر دخل جديدة ضخمة في نفس اللحظة التي يغلقون فعليا الممر المائي الذي يمر عبره 15% من التجارة العالمية.