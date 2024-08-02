تقرير يكشف تفاصيل الرد الإيراني على إسرائيل وكم ستستغرق طهران لتنفيذه

الجمعة 02 أغسطس-آب 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، كشف مسؤولون أمريكيون ومسؤول إسرائيلي عن تفاصيل الرد الإيراني المحتمل على تل أبيب.



ونقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لديها إشارات واضحة بأن طهران ستهاجم إسرائيل رداً على اغتيال هنية.

وقالوا إنهم يتوقعون أن يكون الانتقام الإيراني من “نفس قواعد الهجوم الذي شنته طهران في 13 أبريل/نيسان على إسرائيل، لكنهم أشاروا إلى أنه من المحتمل أن يكون أكبر في نطاقه وبمشاركة من حزب الله اللبناني”.

وأضافوا: “نستعد لمواجهة هجوم إيراني متوقع خلال أيام”.

وتابعوا: “الأمر قد يستغرق من الإيرانيين ووكلائهم بضعة أيام للتنسيق والتحضير لهجوم على إسرائيل”.

إلى ذلك، قال مسؤول أمريكي آخر إن البنتاغون والقيادة المركزية الأمريكية يتخذان استعدادات مماثلة لتلك التي قاما بها قبل الهجوم في أبريل.

وتابع: “الاستعدادات تشمل نقل أصولاً عسكرية أمريكية إلى الخليج وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر”.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن مجتمع المخابرات الإسرائيلي يتوقع أن تشن إيران هجوماً صاروخياً واسع النطاق على إسرائيل.

وكان رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، قد أعلن أن طهران تدرس حالياً مع الفصائل الموالية لها طريقة الرد على إسرائيل بعد مقتل هنية.

وأردف: “ردنا على إسرائيل حتمي وسيكون بإجراءات مختلفة”، مضيفاً “إسرائيل ستندم على ما فعلته”.