عاجل لأحزاب السياسية بمحافظة مأرب تحذر من التعتيم على خارطة الطريق وتطالب بكشف تفاصيلها للشعب

الخميس 01 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 330

حذرت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب من خطورة التعتيم المرافقة لما يسمى خارطة الطريق التي يتم الحديث عنها دون الإفصاح عن تفاصيلها للشعب باعتباره صاحب القرار ، وحذرت ايضا أحزاب مأرب في بيان لها وصل موقع مارب برس نسخة منه " من تلك السياسة على القضية الوطنية وقواها الحية مؤكدة أن أي تسوية دون مشاركة المكونات السياسية والمجتمعية لا تعبر عن الإرادة اليمنية.

كما أكدت الأحزاب السياسية الاستمرار في دعم المعركة الوطنية واستعادة الدولة الوطنية ومواجهة المشروع الحوثي السلالي والعنصري الذي يستهدف المجتمع اليمني أرض وانسان ، على مختلف الاصعدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتعليما ووجوديا.

كما أدانت الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 1أغسطس2024م جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، تلك الجريمة التي تمت في العاصمة الإيرانية .

وجددت الأحزاب دعوتها للاحتشاد عقب صلاة الجمعة غدا بمدينة مأرب تنديدا بعملية الاغتيال الاجرامية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعملية إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني.

وناقشت الأحزاب السياسية في اجتماعها جملة من القضايا المدرجة في جدول الاعمال، المتعلقة بالشأن السياسي المحلي والوطني، بالاضافة الى الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وانهيار قيمة العملة الوطنية امام العملات الجنبية ، وقضايا أخرى تضمنها جدول الاعمال.

ودعت الأحزاب الحكومة والسلطة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين للقيام بدورها تجاه النازحين والمهجرين في المحافظة، ومعالجة أوضاعهم واتخاذ كافة الاجراءات والسبل التي تخفف من معاناتهم في مخيمات النزوح.

وأشارت إلى ان الدور التي تقوم به المنظمات تجاه النازحين لا يرقى الى مستوى المعاناة، مشددة على ضرورة تبنيها مشاريع مستدامة.

ودعت شركة النفط الى تزويد المواطنين باحتياجاتهم من المشتقات النفطية بطريقة تمنع استدامة معاناة المواطنين في انعدام مادتي البترول والديزل وما يرافقهما من ازدحام وطوابير غير مسبوقة، وفي ذات الوقت تحث المؤسسة العامة للكهرباء الى وضع حلول عملية للانطفاءات المتكررة على المواطنين والتي اتلفت الكثير من مقتناياتهم المنزلية والتجارية وفي ذات الوقت دعت المواطنين الى ترشيد الاستهلاك وتسديد ماعليهم قانونيا للمؤسسة.

كما دعت أحزاب مأرب الحكومة إلى سرعة القيام بمسئولياتها تجاه مؤسستي الجيش والأمن وصرف المرتبات بشكل منتطم، وإعادة النظر في المرتبات مقارنة بالواقع الاقتصادي وانهيار العملة المستمر .