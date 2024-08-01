صحفيات بلاقيود: على المجتمع الدولي ان لا يصفق لقتل الصحفيين واغتيال الغول والريفي جريمة حرب أردوغان يطالب بابا الفاتيكان باتخاذ موقف من حفل الألعاب الأولمبية الغير أخلاقي مركز الأرصاد الجوية يحذر المواطنين في سبع محافظات يمنيه من أمطار شديدة - تفاصيل دفاعات الجيش الوطني بمحافظة صعدة تفشل هجوما حوثيا بالمسيرات ماذا قال رونالدو عن ملف السعودية لاستضافة كأس العالم؟ صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة حول طريقة اغتيال القائد اسماعيل هنية في طهران العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يوافق على الإقرار بالذنب بمقابل وعدته به أميركا.. تفاصيل الإتفاق توجيهات حكومية تخص جرحى وأسر الشهداء في تعز بالأسماء.. من هم المشمولين بالعقوبات الأميركية الأخيرة وما علاقتهم بالحوثيين؟ أول رد من حركة حماس حول إعلان إسرائيل خبر استشهاد محمد الضيف
قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أبلغ بابا الفاتيكان في اتصال هاتفي اليوم الخميس أن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية كان “غير أخلاقي” وفيه سخرية من القيم المقدسة، داعيا إلى اتخاذ موقف مشترك ضده.
وقال سياسيون محافظون وبعض الطوائف المسيحية إنهم غاضبون من فقرة من حفل افتتاح الحفل تُظهر مشهدا مسيئا مستوحى من لوحة (العشاء الأخير) لليوناردو دافنشي للسيد المسيح وحوارييه.
واعتذر منظمو أولمبياد باريس 2024 للكاثوليك وغيرهم من الطوائف المسيحية المنزعجة من الفقرة وقالوا إن نيتهم لم تكن إبداء عدم احترام لأي طائفة دينية بل الاحتفاء بالتسامح.
وقال توماس جولي، المدير الفني المسؤول عن حفل الافتتاح، إن المشهد لم يكن مستوحى من لوحة (العشاء الأخير)، وإنما كان يمثل إحدى الممارسات الدينية الوثنية القديمة في الحضارة اليونانية.
وقال أردوغان يوم الثلاثاء إنه سيتصل بالبابا فرنسيس بشأن ما وصفه بالهجوم “المثير للاشمئزاز” على القيم المقدسة للإنسانية خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، مضيفا أن ما حدث هو إساءة للمسيحية ومحاولة لإقحام وجود “مجتمع الميم”.
وقالت الرئاسة التركية في بيان اليوم الخميس إن أردوغان أبلغ بابا الفاتيكان بأن “العروض غير الأخلاقية” خلال الحفل أثارت انتقادات واسعة النطاق. وأضافت أن عدم احترام القيم الدينية يدق “ناقوس الخطر لانهيار أخلاقي يُجر العالم إليه