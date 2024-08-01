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دفاعات الجيش الوطني بمحافظة صعدة تفشل هجوما حوثيا بالمسيرات

الخميس 01 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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نجحت دفاعات الجيش الوطني بمحور علب، اليوم (الأربعاء)، في افشال هجوم حوثي بالمسيرات على أحد المواقع العسكرية في جبهة الشامية بمديرية باقم، وبحسب مصدر عسكري في اللواء الثالث حرس حدود فإن قواته تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة الحوثية أثناء ما كانت تحلق فوق المواقع العسكرية.

 

وحذّر المصدر من خطورة هذه المليشيا ومخططاتها في الغدر والخيانة وخرق العهود واتفاقيات التهدئة، موضحاً أن هذا العمل تسعى من خلاله المليشيا للعودة لمربع العنف.

  

ولفت إلى أن محاولة الاختراق الجوي للموقع العسكري سبقتها محاولات طوال الأيام الماضية.

  
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