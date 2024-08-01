ماذا قال رونالدو عن ملف السعودية لاستضافة كأس العالم؟ صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة حول طريقة اغتيال القائد اسماعيل هنية في طهران العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يوافق على الإقرار بالذنب بمقابل وعدته به أميركا.. تفاصيل الإتفاق توجيهات حكومية تخص جرحى وأسر الشهداء في تعز بالأسماء.. من هم المشمولين بالعقوبات الأميركية الأخيرة وما علاقتهم بالحوثيين؟ أول رد من حركة حماس حول إعلان إسرائيل خبر استشهاد محمد الضيف رويترز: طهران عقب اغتيال هنية تستدعي حلفائها من اليمن والعراق ولبنان سلطان البركاني يعلق على اسقاط العقوبات عن أحمد علي ووالده ويلمح لمرحلة جديدة صنعاء.. تأجيل اعلان نتائج الثانوية العامة الى هذا الموعد شاهد اللحظات الأخيرة لقاتل الطفلة حنين في ساحة سجن المنصورة بعدن قبل العفو عنه
أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي عن دعمه لاستضافة السعودية نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأعلنت السعودية يوم أمس الأربعاء، عن تفاصيل ملف ترشيحها لاستضافتها مونديال 2034، على 15 ملعبا مختلفا، بين مدن الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.
ونشر رونالدو عبر صفحته على موقع "إكس" مقطع فيديو من الصفحة الرسمية لعرض السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034، وعلق عليه قائلا: "العرض السعودي 2034، تدعو السعودية العالم للانضمام إلينا في رحلتنا نحو التحول الملحوظ باعتبارنا موطناً للرياضة العالمية"، مع وضع علم المملكة وعبارة "ننمو معا".
وأوضحت صفحة كأس العالم 2034 الرسمية عبر موقع "إكس" في الفيديو الذي قام رونالدو بمشاركته أن "إجمالي المسافات بين المدن الـ5 المستضيفة لكأس العالم لن تزيد عن 8 ساعات، بمسافة لا تزيد ساعتين من بلد إلى آخر".
وفي ذات الإطار استعرض الفيديو العديد من المعالم التاريخية السعودية التي سيتم عرضها للعالم في المونديال الثالث في تاريخ البلدان العربية بعد قطر 2022 والمغرب 2030.
واستعرض الفيديو الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2034 والتي أعلنت عنها المملكة يوم أمس الأربعاء، وهو الملف الوحيد المرشح لاستضافة مونديال 2034.