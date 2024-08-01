ماذا قال رونالدو عن ملف السعودية لاستضافة كأس العالم؟

الخميس 01 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي عن دعمه لاستضافة السعودية نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأعلنت السعودية يوم أمس الأربعاء، عن تفاصيل ملف ترشيحها لاستضافتها مونديال 2034، على 15 ملعبا مختلفا، بين مدن الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.

ونشر رونالدو عبر صفحته على موقع "إكس" مقطع فيديو من الصفحة الرسمية لعرض السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034، وعلق عليه قائلا: "العرض السعودي 2034، تدعو السعودية العالم للانضمام إلينا في رحلتنا نحو التحول الملحوظ باعتبارنا موطناً للرياضة العالمية"، مع وضع علم المملكة وعبارة "ننمو معا".

وأوضحت صفحة كأس العالم 2034 الرسمية عبر موقع "إكس" في الفيديو الذي قام رونالدو بمشاركته أن "إجمالي المسافات بين المدن الـ5 المستضيفة لكأس العالم لن تزيد عن 8 ساعات، بمسافة لا تزيد ساعتين من بلد إلى آخر".

وفي ذات الإطار استعرض الفيديو العديد من المعالم التاريخية السعودية التي سيتم عرضها للعالم في المونديال الثالث في تاريخ البلدان العربية بعد قطر 2022 والمغرب 2030.

واستعرض الفيديو الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2034 والتي أعلنت عنها المملكة يوم أمس الأربعاء، وهو الملف الوحيد المرشح لاستضافة مونديال 2034.