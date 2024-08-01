ماذا قال رونالدو عن ملف السعودية لاستضافة كأس العالم؟ صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة حول طريقة اغتيال القائد اسماعيل هنية في طهران العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يوافق على الإقرار بالذنب بمقابل وعدته به أميركا.. تفاصيل الإتفاق توجيهات حكومية تخص جرحى وأسر الشهداء في تعز بالأسماء.. من هم المشمولين بالعقوبات الأميركية الأخيرة وما علاقتهم بالحوثيين؟ أول رد من حركة حماس حول إعلان إسرائيل خبر استشهاد محمد الضيف رويترز: طهران عقب اغتيال هنية تستدعي حلفائها من اليمن والعراق ولبنان سلطان البركاني يعلق على اسقاط العقوبات عن أحمد علي ووالده ويلمح لمرحلة جديدة صنعاء.. تأجيل اعلان نتائج الثانوية العامة الى هذا الموعد شاهد اللحظات الأخيرة لقاتل الطفلة حنين في ساحة سجن المنصورة بعدن قبل العفو عنه
كشفت نيويورك تايمز، اليوم الخميس، نقلا عن سبعة مسؤولين أن عبوة ناسفة تم تهريبها سراً إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم اسماعيل هنية، هي ما أدى إلى مقتله.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية انه تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريباً داخل غرفته في دار الضيافة، وفقاً لخمسة من المسؤولين في الشرق الأوسط.
ودار الضيافة تديرها وتحميها قوات الحرس الثوري وهي جزء من مجمع كبير، يُعرف باسم "نشأت"، في حي راقي شمال طهران.
وقالت نيويورك تايمز ان مقتل هنية ناجم عن انفجار داخلي وليس صاروخا، وان أسلوب تفجير العبوة الناسفة التي قتلت هنية مطابق لعملية مقتل فخري زاده.
وبعد الحديث عن صاروخ استهدف مقر إقامته، مازالت المعلومات تتكشف حول طبيعة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يوم الأربعاء.