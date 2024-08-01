صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة حول طريقة اغتيال القائد اسماعيل هنية في طهران

الخميس 01 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشفت نيويورك تايمز، اليوم الخميس، نقلا عن سبعة مسؤولين أن عبوة ناسفة تم تهريبها سراً إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم اسماعيل هنية، هي ما أدى إلى مقتله.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية انه تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريباً داخل غرفته في دار الضيافة، وفقاً لخمسة من المسؤولين في الشرق الأوسط.

ودار الضيافة تديرها وتحميها قوات الحرس الثوري وهي جزء من مجمع كبير، يُعرف باسم "نشأت"، في حي راقي شمال طهران.

وقالت نيويورك تايمز ان مقتل هنية ناجم عن انفجار داخلي وليس صاروخا، وان أسلوب تفجير العبوة الناسفة التي قتلت هنية مطابق لعملية مقتل فخري زاده.

وبعد الحديث عن صاروخ استهدف مقر إقامته، مازالت المعلومات تتكشف حول طبيعة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يوم الأربعاء.