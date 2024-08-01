توجيهات حكومية تخص جرحى وأسر الشهداء في تعز

الخميس 01 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وجه رئيس الحكومة اليمنية، رئيس هيئة الأراضي والتخطيط العمراني، بتخصيص مخطط أراضي لأسر الشهداء في تعز كمرحلة أولى.

واكد بن مبارك حرص الحكومة على مراجعة الانفاق المخصص للجرحى وأسر الشهداء في المحافظات المحررة وضمان وصول الدعم الى المستفيدين وفق آليات شفافة.

وأكد ايضا التزام الحكومة بمعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء، باعتبار ذلك مسؤولية وواجب وطني واخلاقي تجاههم، ووفاء وتقديراً لتضحياتهم الذين لن تذهب هدراً وستظل محل فخر واعتزاز جميع ابناء الوطن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلي جرحى واسر شهداء تعز، بحضور محافظ تعز نبيل شمسان، وأركان حرب محور تعز اللواء عبدالعزيز المجيدي، حيث اطلع على أوضاعهم والمشاكل القائمة فيما يخص العلاج والرعاية والترقيات، ووجه بهذا الخصوص بعدد من الإجراءات العاجلة لحل عدد من القضايا.

وقال رئيس الوزراء، أن الدولة والحكومة لن تتنكر لجرحاها ولن تنسى أسر شهدائها ممن حملوا رؤوسهم على أكفهم وهم يدافعون عن الوطن ضد المشروع الانقلابي الكهنوتي والعنصري الحوثي الذي عاث في البلاد تخريباً وفساداً وقتلاً وتنكيل بالمواطنين.

وأتخذ اللقاء بمشاركة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، عدد من الإجراءات لتطوير أداء المستشفيات العسكرية والحكومية لمعالجة الجرحى، ومعالجة أوضاع من يحتاجون للعلاج في الخارج.