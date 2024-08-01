بالأسماء.. من هم المشمولين بالعقوبات الأميركية الأخيرة وما علاقتهم بالحوثيين؟

الخميس 01 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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فرضت الخزانة الامريكية، يوم الاربعاء عقوبات على فردين وأربع شركات سهلت شراء الأسلحة لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني.

الاجراء استهدف الجهات الفاعلة الرئيسية الموجودة في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك هونج كونج واليمن والتي دعمت بشكل مباشر جهود الحوثيين لشراء مواد عسكرية من الخارج وشحن هذه العناصر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما مكن الجماعة من شن هجمات مستمرة.

وشملت العقوبات كل من ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي، وشركته (واي تك)، وأحمد خالد يحيى الشهاري، وشركاته الثلاث (الشهاري المتحدة، وقوانغتشو الشهاريسعى الحوثيون إلى استغلال مناطق نفوذ قضائي رئيسية مثل جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج من أجل الحصول على المكونات اللازمة لأنظمة الأسلحة القاتلة ونقلها.

و تم تصنيف شركة الشهاري المتحدة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، لمساعدتها ماديًا أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لمليشيات الحوثي أو دعمت لهم.

وشركة (الشهاري) المتحدة تحافظ على اتصال وثيق مع عملاء الحوثيين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية واليمن، الذين استخدموا الشركة للمساعدة في تسهيل بعض أهم جهود المشتريات الخاصة بهم.

وسعى الحوثيون إلى استغلال مناطق نفوذ قضائي رئيسية مثل جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج من أجل الحصول على المكونات اللازمة لأنظمة الأسلحة القاتلة ونقلها.

و منذ نوفمبر 2023، نشرت المليشيات الحوثية مجموعة من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة وتنفيذ حملتهم المتهورة التي تستهدف السفن التجاري، ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها.