أول رد من حركة حماس حول إعلان إسرائيل مقتل محمد الضيف

الخميس 01 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_وكالات

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علق القيادي بحركة "حماس" عزت الرشق، على إعلان السلطات الإسرائيلية اغتيال قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.

وقال الرشق في منشور على منصة "تلغرام" اليوم الخميس: إن "تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام، هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة".

وأضاف: "ما لم تعلن أي منهما (قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة) فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أية أطرف أخرى"، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي تصريح الرشق، تعقيبا على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه "تأكد استخباراتيا" من اغتياله قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، بهجوم جوي نفذه في 13 يوليو الماضي على منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، رغم نفي سابق للحركة.

وأدى قصف جوي طال خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب خان يونس في 13 يوليو، إلى مقتل 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم عشرات الأطفال والنساء.

وجاء الإعلان الإسرائيلي عن "التأكد" من مقتل الضيف عقب إعلان "حماس" أمس الأربعاء، عن اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان