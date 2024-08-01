رويترز: طهران عقب اغتيال هنية تستدعي حلفائها من اليمن والعراق ولبنان

الخميس 01 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشفت 5 مصادر أن مسؤولين إيرانيين كبارً سيلتقون بممثلي حلفاء طهران في المنطقة من لبنان والعراق واليمن، اليوم الخميس، لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، وفق رويترز.

في غضون ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية ترفع حالة التأهب لاعتراض أي تهديد من لبنان.

وقالت أن مقاتلات من سلاح الجو تنفذ دوريات في الجبهة الشمالية.

يشار إلى أن المنطقة تواجه خطر اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها بعد اغتيال هنية في طهران، الأربعاء، واغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء.

وتحارب ايران اسرائيل بالوكالة عبر ادواتها في المنطقة.