سلطان البركاني يعلق على اسقاط العقوبات عن أحمد علي ووالده ويلمح لمرحلة جديدة صنعاء.. تأجيل اعلان نتائج الثانوية العامة الى هذا الموعد شاهد اللحظات الأخيرة لقاتل الطفلة حنين في ساحة سجن المنصورة بعدن قبل العفو عنه أمريكا تكشف عن صفقة مع خالد شيخ محمد ومتهمين بتفجيرات 11 سبتمبر تعرف على أبرز وأهم الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل بإيران أحدها أطلق رصاصه قمر صناعي خوفاً مـِْن استخدامها عسكرياً ..الصين تحظر تصديرها بفارق ملايين الأصوات.. مادورو خسر الانتخابات الرئاسية في فنزويلا الكشف متى تكون آلام الظهر علامة على الإصابة بالسرطان ؟ أول تعليق لـ«طارق صالح» عقب رفع العقوبات عن عمه «صالح» ونجله «أحمد» لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تصدر بياناً حول رفع العقوبات عن الرئيس الأسبق صالح ونجله احمد
قال رئيس مجلس النواب القيادي البارز في حزب المؤتمر سلطان البركاني، ان رفع العقوبات على الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح ونجله احمد علي بداية لتصحيح الأخطاء التي وقعت سابقا.
وكتب البركاني على حسابه الرسمي بمنصة إكس : يوم مشهود أن يعود الحق إلى نصابه وينصف الرجل الرجل الذي أعطى شبابه وحياته مقاتلاً جمهورياً وقائداً محنكاً ورجل دولة بنى نهضة وطن وحقق أحلامه، إنه الزعيم علي عبدالله صالح، الرئيس الأسبق، الذي أعلن عن رفع العقوبات عنه وعن نجله السفير أحمد".
وأضاف " نعتقد أن هذا الإجراء بما يشكله من عمل سياسي وأخلاقي وقيمي، يمثل بداية لتصحيح أخطاء وقعت، والولوج إن شاء الله في مرحلة جديدة يسودها السلام والوئام والمودة والإخاء".
وتابع البركاني "نبارك للسفير أحمد ونشكر مجلس القيادة الرئاسي صاحب المبادرة، ونتَرَحَّم على أرواح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح وعارف الزوكا، ونبارك لكل من أحبوا أوطانهم وأحبوا الزعيم وارتبطوا معه بتاريخ مليء بالفخر، عانق السماء وحقق أحلام اليمنيين وأغلاها الوحدة اليمنية والممارسة الديمقراطية بأجلى صورها".