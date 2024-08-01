صنعاء.. تأجيل اعلان نتائج الثانوية العامة الى هذا الموعد

الخميس 01 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 193

اعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء تأجيل اعلان نتائج الثانوية العامة والتي كان مقرر الاعلان عنها هذا الاسبوع.

وقالت، أن موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة سيتم بعد أيام الحداد الثلاثة التي اعلن عنها ولذلك في استشهاد رئيس حركة حماس اسماعيل هنية في طهران يوم امس الاربعاء.

ومن المتوقع ان تكون النتائج متاحة للطلاب بحلول يوم السبت القادم.