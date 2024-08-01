شاهد اللحظات الأخيرة لقاتل الطفلة حنين في ساحة سجن المنصورة بعدن قبل العفو عنه

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والد الطفلة اليمنية حنين البكري يعفو عن قاتلها حسين هرهرة قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام فيه بساحة سجن المنصورة بعدن، استجابة لضغوط ومناشدات واسعة أبرزها من بنات القاتل الثلاث.
صور لحسين هرهرة قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام بساحة سجن المنصورة بعدن، قبل ان يعفو والد حنين عنه.