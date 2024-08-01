شاهد اللحظات الأخيرة لقاتل الطفلة حنين في ساحة سجن المنصورة بعدن قبل العفو عنه

الخميس 01 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 312

والد الطفلة اليمنية حنين البكري يعفو عن قاتلها حسين هرهرة قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام فيه بساحة سجن المنصورة بعدن، استجابة لضغوط ومناشدات واسعة أبرزها من بنات القاتل الثلاث.

صور لحسين هرهرة قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام بساحة سجن المنصورة بعدن، قبل ان يعفو والد حنين عنه.