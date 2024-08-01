أول تعليق لـ«طارق صالح» عقب رفع العقوبات عن عمه «صالح» ونجله «أحمد»

علق عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد عبدالله صالح مساء اليوم الأربعاء 31 يوليو/ 2024 على حذف أسم عمه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.

وقال طارق صالح في تغريدة له، عبر حسابه بمنصه أكس "تويتر سابقاً" رصدها محرر مأرب برس بأن: لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن قد حذفت اسمي عمه الذي، وصفه بالزعيم "علي عبدالله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات التابعة لها.

وتابع :اتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.

نترحم على روح الزعيم الشهيد، وتهانينا للاخ احمد علي، وهي موصولة لكل من ناضل في سبيل ذلك طيلة مدة الاجراء منذ 2014 م".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الاربعاء اعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بأنها حذفت أسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.

ونشر موقع موقع الأمم المتحدة بيانا صحفيا ترجمة للعربية مأرب برس قال فيه :

في 30 يوليو 2024، حذفت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 (2014) الأسماء التالية من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات: