مليشيات الحوثي تلغي حكماً بإعدام ناشطة يمنية اتهمت بالتخابر مع تحالف دعم الشرعية

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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تراجعت ‏مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الأربعاء عن تنفيذ حكم الإعدام ضد الناشطة اليمنية فاطمة العرولي بعد مضي سنوات على اعتقالها من قبل عناصر الأمن والمخابرات التابع للجماعة الارهابية في احدى النقط الامنية بمحافظة تعز في آب/أغسطس 2022.



وذكرت مصادر قضائية في صنعاء لـ "مأرب برس " بأن ما، يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة الحوثية في، صنعاء اصدرت اليوم حكما قضائيا نص ببراءة الناشطة اليمنية فاطمة العرولي وتعويضها بمبلغ مالي.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد اعتقلت الناشطة الحقوقية اليمنية فاطمة العرولي في آب/أغسطس 2022 في احدى نقاطها الامنية بمحافظة تعز بتهمة السفر بدون "محرم" لتضيف لها تهمة مستهلكة وهي الارتباط مع المخابرات الاجنبية.

وفي في 5 كانون الأول/ديسمبر 2023 وعقب محاكمة صورية قامت بها المليشيات اصدرت المحكمة الجزائية التابعة للجماعة الارهابية بصنعاء أصدرت حكماً بالإعدام بحق الناشطة العرولي بتهمه التخابر مع دول اجنبية.