مليشيات الحوثي تلغي حكماً بإعدام ناشطة يمنية اتهمت بالتخابر مع تحالف دعم الشرعية حزب الإصلاح : اغتيال إسماعيل هنية جريمة بشعة وفعل مدان بكل الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية نجاة رئيس مجلس القيادة عبدالفتاح البرهان من محاولة اغتيال في أقوى رد وأعمق تعليق توكل كرمان: في أول يوم لتنصب رئيسها الجديد إيران تقدم رأس إسماعيل هنية هدية ثمينة لاسرائيل لماذا أوقفت إيران نظام دفاعاتها الجوية وكيف قطع الصاروخ الذي استهدف هنية مئات الكيلومترات فوق الأراضي الإيرانية دون استهداف ..تفاصيل منظومات الدفاع الإيرانية ؟ حركة حماس تكشف أين ومتى سيدفن جثمان اسماعيل هنية وفد رفيع المستوى يصل الرياض لبحث تسوية يمنية مرتقبة.. تفاصيل بعد اغتيال هنيّة في طهران.. تعرف على أبرز المرشحين لرئاسة حماس وكيف تتم عملية الإختيار؟ أول تعليق لأمريكا على اغتيال هنية وهل كان لها دورا فيه؟ ثلاث مراحل تنتهي بفترة انتقالية.. العليمي يحدد بنود خارطة الطريق التي يحاول الحوثيون تضليلها
تراجعت مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الأربعاء عن تنفيذ حكم الإعدام ضد الناشطة اليمنية فاطمة العرولي بعد مضي سنوات على اعتقالها من قبل عناصر الأمن والمخابرات التابع للجماعة الارهابية في احدى النقط الامنية بمحافظة تعز في آب/أغسطس 2022.
وذكرت مصادر قضائية في صنعاء لـ "مأرب برس " بأن ما، يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة الحوثية في، صنعاء اصدرت اليوم حكما قضائيا نص ببراءة الناشطة اليمنية فاطمة العرولي وتعويضها بمبلغ مالي.
وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد اعتقلت الناشطة الحقوقية اليمنية فاطمة العرولي في آب/أغسطس 2022 في احدى نقاطها الامنية بمحافظة تعز بتهمة السفر بدون "محرم" لتضيف لها تهمة مستهلكة وهي الارتباط مع المخابرات الاجنبية.
وفي في 5 كانون الأول/ديسمبر 2023 وعقب محاكمة صورية قامت بها المليشيات اصدرت المحكمة الجزائية التابعة للجماعة الارهابية بصنعاء أصدرت حكماً بالإعدام بحق الناشطة العرولي بتهمه التخابر مع دول اجنبية.