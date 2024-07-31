نجاة رئيس مجلس القيادة عبدالفتاح البرهان من محاولة اغتيال

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أفادت وسائل إعلام سودانية اليوم الأربعاء، بنجاة رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة شرق السودان.

وقالت وسائل الإعلام إن "معسكر جبيت بشرق السودان تعرض لهجوم عبر مسيرات انتحارية وذلك أثناء تواجد البرهان لحضور إحتفال تخريج دفعات من الجيش".

وأكدت مصادر أن البرهان بخير. ويرفض مغادرة المكان، وهناك إصابات في صفوف مرافقيه.

وكان البرهان يشهد في استاد معهد المشاة بجبيت بولاية البحر الأحمر، تخريج الدفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و (23) من التأهيلية والكلية جوية والأكاديمية البحرية.