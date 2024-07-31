في أقوى رد وأعمق تعليق توكل كرمان: في أول يوم لتنصب رئيسها الجديد إيران تقدم رأس إسماعيل هنية هدية ثمينة لاسرائيل

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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في اول تعليق لها على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قالت الناشطة الدولية توكل كرمان "

في أول يوم لتنصب رئيسها الجديد إيران تقدم رأس إسماعيل هنية هدية ثمينة لاسرائيل"

وأضافت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك رصده محرر مأرب برس "بالقول : تم استدراج اسماعيل هنية إلى طهران وتقديم رأسه هدية لاسرائيل، ضمن هدايا كثيرة قدمتها وتقدمها ايران لها ، هذه هي الحقيقة التي لاسبيل لدحضها.

وحتى اللحظة ترفض ايران الكشف عن تفاصيل الحادثة تحت مبرر استمرار التحقيقات وفي مقدمة ذلك رفض الحرس الثوري الإيراني الكشف عن موقع استشهاد إسماعيل هنية وماهي الأضرار التي لحقت بالمبنى.

وأعلنت حركة حماس فجر اليوم الأربعاء اغتيال رئيس الحركة إسماعيل هنية في غارة اسرائيلية على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.