نجاة رئيس مجلس القيادة عبدالفتاح البرهان من محاولة اغتيال في أقوى رد وأعمق تعليق توكل كرمان: في أول يوم لتنصب رئيسها الجديد إيران تقدم رأس إسماعيل هنية هدية ثمينة لاسرائيل لماذا أوقفت إيران نظام دفاعاتها الجوية وكيف قطع الصاروخ الذي استهدف هنية مئات الكيلومترات فوق الأراضي الإيرانية دون استهداف ..تفاصيل منظومات الدفاع الإيرانية ؟ حركة حماس تكشف أين ومتى سيدفن جثمان اسماعيل هنية وفد رفيع المستوى يصل الرياض لبحث تسوية يمنية مرتقبة.. تفاصيل بعد اغتيال هنيّة في طهران.. تعرف على أبرز المرشحين لرئاسة حماس وكيف تتم عملية الإختيار؟ أول تعليق لأمريكا على اغتيال هنية وهل كان لها دورا فيه؟ ثلاث مراحل تنتهي بفترة انتقالية.. العليمي يحدد بنود خارطة الطريق التي يحاول الحوثيون تضليلها شاهد آخر ظهور لإسماعيل هنية قبل اغتياله وماذا قال عن القدس؟ أبناء هنية ينعون والدهم بكلمات مؤثرة.. ماذا قالوا؟
في اول تعليق لها على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قالت الناشطة الدولية توكل كرمان "
في أول يوم لتنصب رئيسها الجديد إيران تقدم رأس إسماعيل هنية هدية ثمينة لاسرائيل"
وأضافت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك رصده محرر مأرب برس "بالقول : تم استدراج اسماعيل هنية إلى طهران وتقديم رأسه هدية لاسرائيل، ضمن هدايا كثيرة قدمتها وتقدمها ايران لها ، هذه هي الحقيقة التي لاسبيل لدحضها.
وحتى اللحظة ترفض ايران الكشف عن تفاصيل الحادثة تحت مبرر استمرار التحقيقات وفي مقدمة ذلك رفض الحرس الثوري الإيراني الكشف عن موقع استشهاد إسماعيل هنية وماهي الأضرار التي لحقت بالمبنى.
وأعلنت حركة حماس فجر اليوم الأربعاء اغتيال رئيس الحركة إسماعيل هنية في غارة اسرائيلية على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.