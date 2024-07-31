حركة حماس تكشف أين ومتى سيدفن جثمان اسماعيل هنية وفد رفيع المستوى يصل الرياض لبحث تسوية يمنية مرتقبة.. تفاصيل بعد اغتيال هنيّة في طهران.. تعرف على أبرز المرشحين لرئاسة حماس وكيف تتم عملية الإختيار؟ أول تعليق لأمريكا على اغتيال هنية وهل كان لها دورا فيه؟ ثلاث مراحل تنتهي بفترة انتقالية.. العليمي يحدد بنود خارطة الطريق التي يحاول الحوثيون تضليلها شاهد آخر ظهور لإسماعيل هنية قبل اغتياله وماذا قال عن القدس؟ أبناء هنية ينعون والدهم بكلمات مؤثرة.. ماذا قالوا؟ روسيا تستهدف أوكرانيا بضربة تعد أكبر الهجمات المسيرة منذ اندلاع الحرب الكشف عن محاولة اغتيال البرهان خلال استهداف مُسَيَّرة له شرقي السودان من هو إسماعيل هنية وكيف تدرج في المناصب مع حركة حماس ؟
كشفت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن مراسم تشييع رسمية وشعبية ستقام لرئيس مكتبها السياسي الشهيد #إسماعيل_هنية في العاصمة الإيرانية طهران غداً الخميس، قبل نقل جثمانه إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة صلاة الجنازة ودفنه فيها الجمعة.
وقالت الحركة في بيان: "ستُجرى للقائد الشهيد إسماعيل هنية مراسم تشييع رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران يوم غدٍ الخميس".
وأضافت: "سيُنقل الجثمان الطاهر إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر الخميس لتُقام صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة". وأوضح البيان أن الجثمان "سيُنقل بعد ذلك إلى مثواه الأخير ليُدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل".
وأكدت الحركة أن "مراسم تشييع الشهيد قائد الحركة في الدوحة ستُجرى بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية".