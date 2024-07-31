حركة حماس تكشف أين ومتى سيدفن جثمان اسماعيل هنية

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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كشفت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن مراسم تشييع رسمية وشعبية ستقام لرئيس مكتبها السياسي الشهيد #إسماعيل_هنية في العاصمة الإيرانية طهران غداً الخميس، قبل نقل جثمانه إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة صلاة الجنازة ودفنه فيها الجمعة.

وقالت الحركة في بيان: "ستُجرى للقائد الشهيد إسماعيل هنية مراسم تشييع رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران يوم غدٍ الخميس".

وأضافت: "سيُنقل الجثمان الطاهر إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر الخميس لتُقام صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة". وأوضح البيان أن الجثمان "سيُنقل بعد ذلك إلى مثواه الأخير ليُدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل".

وأكدت الحركة أن "مراسم تشييع الشهيد قائد الحركة في الدوحة ستُجرى بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية".