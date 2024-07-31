وفد رفيع المستوى يصل الرياض لبحث تسوية يمنية مرتقبة.. تفاصيل

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قال 3 مسؤولين أمريكيين إن وفدا أمريكيا رفيع المستوى وصل السعودية لإجراء محادثات حول الوضع في اليمن والتصعيد الأخير بين إسرائيل والحوثيين، وفق موقع أكسيوس الأمريكي.
وأوضح المسؤولون أن الوفد يرأسه بريت ماكجورك، كبير مستشاري البيت الأبيض في الشرق الأوسط، كما يضم الدبلوماسية في وزارة الخارجية باربرا ليف، والمبعوث الأمريكي تيم ليندركينج، ومسؤول البنتاجون الأعلى في الشرق الأوسط دان شابيرو.
ووفق الموقع، قال مصدر مطلع على المحادثات إن التعاون الثنائي مستمر بين واشنطن والرياض لتنفيذ العملية السياسية في اليمن وتعزيز الاستقرار في اليمن والبحر الأحمر.
وأشار إلى أن السعودية أكثر قلقا في الأسابيع الأخيرة بشأن التوترات المتزايدة والانجراف إلى صراع متجدد في اليمن، حيث كان الحوثيون هددوا باستئناف هجماتهم على المملكة ردا على قرارات البنك المركزي والتي تم التراجع عنها لاحقا.