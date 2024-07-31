أول تعليق لأمريكا على اغتيال هنية وهل كان لها دورا فيه؟

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 310

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تكن تعلم مسبقا بالهجوم على هنية ولم يكن لها أي دور فيه.

واكد على "ضرورة" وقف إطلاق النار في غزة بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ليست متورطة في مقتل هنية.

واضاف بلينكن أن واشنطن تعتزم مواصلة السعي لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك تعلقيا على التأثير المحتمل لاغتيال هنية على عملية سير المفاضات.

وفي تصريحات خلال منتدى في سنغافورة، رفض بلينكن التعليق مباشرة على اغتيال هنية لكنه قال إن مقتل إسماعيل هنية هو أمر لم نكن نعلم أو نشارك به.